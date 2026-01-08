Tesco-Les ventes et la croissance déçoivent au T3, le titre chute

Tesco TSCO.L chute en Bourse jeudi après avoir fait état d'une croissance de 3,1% de ses ventes comparables au troisième trimestre et de 2,4% sur la période de Noël sur un an, toutes deux inférieures aux attentes du groupe.

Le premier détaillant alimentaire britannique visait une croissance de 3,6% et 3,4% respectivement dans un consensus compilé par l'entreprise. Vers 11h20 GMT, son titre cédait 5,59%.

Le directeur général Ken Murphy, en poste depuis 2020, a déclaré aux journalistes que la confiance des consommateurs était mitigée, certains clients "comptant chaque sou".

"Je pense que nous avons vu pendant Noël que, malgré certains commentaires contraires, les gens ont apprécié Noël… et ont dépensé davantage", a-t-il nuancé ne pas pouvoir prévoir "ce que 2026 réserve à chacun".

La confiance des ménages reste fragile au Royaume-Uni, tandis les données officielles du mois dernier ayant montré un taux de chômage à son plus haut niveau depuis début 2021.

"Tesco a publié une mise à jour commerciale de Noël plus faible que prévu, ce qui indique que la croissance devient plus difficile à maintenir dans un contexte de consommateurs plus sensibles aux prix", selon Lale Akoner, analyste chez eToro.

Le groupe a cependant déclaré jeudi viser un résultat opérationnel ajusté, une mesure clef de son bénéfice, dans le haut de sa fourchette de prévisions précédente de 2,9 à 3,1 milliards de livres (3,34 et 3,57 milliards d'euros).

