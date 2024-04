TERRASTIM : Greenchar® + Flomix, le cocktail booster par Florentaise pour le sol des villes

Alors que les défis climatiques s’intensifient, la végétalisation urbaine émerge comme une solution cruciale pour réguler la température, améliorer la qualité de l’air et soutenir la biodiversité. Mais les sols des villes sont peu fertiles.

Florentaise lance TERRASTIM, mélange à base de GREENCHAR®, l’avenir de la culture végétale, FLOMIX, dernier né prometteur de la gamme Florentaise et TERRAFUMUR®, l’une des références star de notre gamme d’amendements organiques. Avec la combinaison de ces trois innovations, parmi les plus puissantes de la gamme de produits Florentaise, TERRASTIM constitue la réponse adaptée pour les villes et paysagistes à la recherche d’un mélange nourricier pour enrichir les sols urbains appauvris.

Il répond à une problématique de la part des villes à la recherche d’un produit vert et polyvalent permettant :

• D’économiser les ressources hydriques coûteuses et parfois rares,

• De limiter le temps d’intervention des agents des espaces verts en favorisant une régulation plus naturelle des sols,

• De stimuler la croissance des végétaux pour améliorer l’ornement végétal des villes.

• De maintenir les végétaux en bonne santé dans la durée.