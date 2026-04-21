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Teradyne progresse à la suite d'une décision de justice favorable dans l'affaire de violation des droits d'auteur de l'unité
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions du fabricant d'équipements de test de puces Teradyne TER.O augmentent de 2,75 % à 385,52 dollars ** Le tribunal régional de Hambourg prononce une injonction préliminaire à l'encontre d'Elite Robots Deutschland GmbH pour violation des droits d'auteur du logiciel d'Universal Robots , une unité de Teradyne

** Il est interdit à Elite Robots d'offrir le logiciel contrefait et tous les produits contenant le logiciel en Allemagne jusqu'à nouvel ordre

** Elite Robots Germany est tenue de fournir des informations complètes sur les actes de contrefaçon et de divulguer des informations sur les clients qu'elle a approvisionnés ** Teradyne Robotics déclare qu' elle intentera une action en justice contre les distributeurs et les partenaires d'Elite Robots s'ils continuent à proposer des logiciels en infraction

** En incluant les mouvements de la session, TER a augmenté d'environ 98% depuis le début de l'année

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