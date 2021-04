Tenue à huis-clos de l'Assemblée Générale du 10 juin 2021

Paris, le 30 avril 2021, à 8h05



Dans le contexte de la crise Covid-19 et afin de protéger l'ensemble des actionnaires, le Président Directeur Général agissant sur délégation du Conseil d'administration, a pris la décision de tenir l'Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2021 à 10 heures, à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.



En effet, les mesures administratives résultant du décret n°2021-384 du 2 avril 2021 limitant ou interdisant les rassemblements collectifs et les déplacements pour des

motifs sanitaires, font obstacle à la présence physique à l'Assemblée de ses membres.



Cette décision est prise conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée.



L'avis préalable à l'Assemblée générale, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée, sera publié le 30 avril 2021 au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO). L'avis de convocation sera publié le 26 mai 2021 au BALO et dans un journal d'annonces légales. Ces avis seront consultables sur le site Internet de la société : www.ecoslops.com.



Retransmission et modalités de participation



