Tension sur le marché des taux aux Etats-Unis et baisse du dollar

(AOF) - Les tensions enregistrées sur les taux aux Etats-Unis inquiètent les investisseurs. Par rapport à son plus bas de lundi, le rendement du 10 ans progressait en cours de séance de plus de 50 points de base. La fièvre est un peu retombée, mais il gagne encore 7,8 points de base à 4,38%. Cette hausse intervient dans un contexte financier, qui devrait logiquement provoquer un repli des taux longs, les obligations d'Etat étant considérées comme des valeurs refuges.

Début de crise de confiance ?

A propos de cette progression, MUFG évoque " un doute sur le statut de valeur refuge du marché des obligations d'État américaines et du dollar américain, alors que la guerre commerciale mondiale s'intensifie ".

" Fait peut-être encore plus inquiétant (que la baisse des marchés actions), les marchés du Trésor américain connaissent également une chute incroyablement agressive à l'heure où nous publions, apportant de nouvelles preuves montrant qu'ils perdent leur statut habituel de valeur refuge ", souligne de son côté Deutsche Bank.

Parmi les autres hypothèses expliquant un tel comportement des taux américains, certains observateurs mettent en cause le débouclage de stratégies dites " basis trade " par des hedge funds utilisant d'importants effets de levier.

Pour sa part, Bank of America évoque une " grève de la demande ". La banque américaine souligne que les perspectives de la demande pour les obligations d'Etat américaines en 2025 risquent d'être remises en cause par une inflation élevée et des déficits budgétaires croissants.

Lawrence Summers, économiste et ancien Secrétaire du Trésor des Etats-Unis, avertit que les développements de ces dernières 24 heures pourraient " déclencher toutes sortes de cercles vicieux, compte tenu des dettes, des déficits publics et de la dépendance à l'égard des acheteurs étrangers ".

Vers une intervention de la Fed

" Ces mouvements, s'ils se poursuivent, forceront la main des décideurs politiques ", prévient de son côté sur X, Mohamed A. El-Erian, économiste et conseiller d'Allianz. " Aux États-Unis, la Réserve fédérale devra réduire les taux d'intérêt et/ou utiliser son bilan pour contrer les dysfonctionnements du marché obligataire, mais cela aura un coût ".

En revanche, le Bund joue son rôle de valeur refuge. Le rendement du 10 ans allemand perd 2,7 points de base à 2,6%.

Sur le marché des changes, le dollar baisse contre les principales devises. L'euro gagne 0,78% à 1,1044 dollar tandis que la devise américaine perd 0,95% à 144,933 yens.

En revanche, la livre sterling est stable à 1,2767 dollar car le rendement du 10 ans britannique progresse encore plus fortement que son équivalent américain. La devise britannique se replie car le gouvernement pourrait avoir à prendre de nouvelles mesures correctives pour maintenir sa politique budgétaire sur la bonne voie. Pour Mohamed A. El-Erian, la chancelière de l'Échiquier devra envisager de revenir sur ses promesses électorales de ne pas augmenter l'impôt sur le revenu et/ou la TVA.