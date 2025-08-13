Tencent dit que la situation des importations de puces d'IA aux États-Unis n'est pas claire alors que les gouvernements négocient

(Ajoute les commentaires des dirigeants lors de la conférence de presse sur les résultats; refonte)

Le géant chinois de la technologie Tencent 0700.HK a déclaré mercredi qu'il manquait de clarté sur les importations de puces d'intelligence artificielle américaines alors que Pékin et Washington poursuivent leurs négociations, bien que l'entreprise maintienne qu'elle dispose de stocks suffisants pour ses opérations d'intelligence artificielle.

"Nous n'avons pas encore de réponse définitive sur la situation des importations. Il y a beaucoup de discussions entre les deux gouvernements. Nous attendons de voir ce qu'il en ressortira exactement", a déclaré Martin Lau, président de Tencent, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Ces commentaires interviennent dans un contexte de tensions persistantes sur le commerce des semi-conducteurs avancés entre les deux plus grandes économies du monde. Les puces H20 de Nvidia NVDA.O , conçues spécifiquement pour le marché chinois, ont récemment fait l'objet d'un examen réglementaire minutieux de la part des deux gouvernements pour des raisons de sécurité.

Lau a déclaré que l'incertitude ne limiterait pas les ambitions de Tencent en matière d'IA, soulignant que l'entreprise dispose d'un approvisionnement suffisant en puces pour la formation de modèles d'IA et de multiples options de déploiement pour les services d'IA.

La société basée à Shenzhen a publié des résultats solides pour le deuxième trimestre, avec des revenus en hausse de 15 % à 184,5 milliards de yuans (25,7 milliards de dollars), dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 178,5 milliards de yuans, selon les données de LSEG.

Les jeux sont restés un moteur de croissance clé, avec des revenus nationaux en hausse de 17 % pour atteindre 40,4 milliards de yuans et des revenus internationaux en hausse de 35 % pour atteindre 18,8 milliards de yuans.

Les revenus des services de marketing ont augmenté de 20% en glissement annuel pour atteindre 35,8 milliards de yuans, soutenus par l'utilisation de l'IA pour améliorer le ciblage des publicités.

Le bénéfice net pour le trimestre a atteint 55,6 milliards de yuans, dépassant les attentes des analystes de 52,3 milliards de yuans, ont montré les données de LSEG.

Tencent a accéléré ses investissements dans l'IA au cours des deux dernières années, bien que les dépenses en capital aient ralenti récemment. Après avoir dépensé 36,6 milliards de yuans au quatrième trimestre 2024 et 27,5 milliards de yuans au premier trimestre, ses dépenses en capital sont tombées à 19,1 milliards de yuans au deuxième trimestre.

Lau a signalé une approche plus mesurée à l'avenir, l'entreprise cherchant à monétiser durablement ses initiatives en matière d'IA et à "dépenser intelligemment".

L'entreprise a développé son propre modèle de langage étendu, Hunyuan, en lançant la dernière version "Turbo S" en février.

Mais Tencent a également adopté des modèles tiers, en intégrant notamment la technologie de DeepSeek sur ses plateformes, dont WeChat, qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels.

(1 $ = 7,1756 yuans chinois renminbi)