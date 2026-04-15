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Tempus AI progresse après avoir conclu un accord avec Predicta en vue d'élargir l'accès au test génomique
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Tempus AI TEM.O augmentent de 6,56 % pour atteindre 52,78 $

** TEM et la société privée de diagnostic Predicta Biosciences collaborent à l'expansion commerciale de leur test de séquençage du génome co-marqué, GenoPredicta

** Les sociétés indiquent que le test est utilisé pour étudier et suivre le cancer résiduel après le traitement en utilisant des échantillons de sang ou de moelle osseuse ** Le test peut détecter des changements génétiques à partir de très petites quantités de matériel tumoral, ce qui pourrait élargir son utilisation chez les patients dont le fardeau de la maladie est faible

** Le test a été cliniquement validé pour le myélome multiple et les maladies apparentées - TEM

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de TEM ont baissé de 10,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

TEMPUS AI RG-A
54,4200 USD NASDAQ -3,53%
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