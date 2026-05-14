Tema prévoit un nouvel ETF axé sur les thèmes des marchés prédictifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Suzanne McGee

Tema, l'un des fournisseurs d'ETF de plus en plus nombreux à proposer des fonds qui suivent des tendances thématiques, a déposé une demande auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers afin de lancer un nouveau fonds négocié en bourse offrant une exposition aux plateformes de marchés prédictifs et à l'infrastructure de transactions qui les soutient. La Commission américaine des opérations boursières (SEC) examine déjà la possibilité d'approuver une vingtaine d'ETF proposés par d'autres sociétés cherchant à transformer les questions des marchés prédictifs en un produit que les investisseurs peuvent négocier aussi facilement qu'une action, offrant ainsi une alternative pour tirer parti de l'essor de ce secteur.

Tema a déclaré dans son dossier, déposé mercredi soir, qu’elle prévoit d’investir dans des sociétés cotées en bourse à travers le monde qui sont soit des plateformes de marchés prédictifs, soit des sociétés de négoce, telles que des bourses, des sociétés de courtage, des sociétés de tenue de marché et des fournisseurs de données financières. Bien que la société de gestion d'actifs n'ait identifié aucune entreprise en particulier et n'ait pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, cela pourrait inclure la détention de sociétés de courtage telles que Robinhood Markets HOOD.O ou Interactive Brokers Group IBKR.O , qui ont toutes deux introduit des contrats de marché de prédiction sur leurs plateformes. Trump Media and Technology Group DJT.O a également lancé un marché de prédiction basé sur les cryptomonnaies sur son réseau social Truth Social. Les marchés de prédiction permettent aux utilisateurs de négocier des contrats binaires liés à des événements politiques, économiques, sportifs et de divertissement, dont les résultats dépendent des réponses finales à des questions pouvant aller de la question de savoir si les républicains ou les démocrates remporteront le contrôle du Sénat américain lors des élections de mi-mandat de cette année à la localisation du mariage de Taylor Swift et de la star du football américain Travis Kelce cet été.

Les marchés de prédiction font toutefois l'objet d'une surveillance réglementaire et parlementaire croissante, dans un contexte d'inquiétudes concernant les conflits d'intérêts et les délits d'initiés.