- La société de gestion américaine Tema Global lance une plateforme dédiée à des ETF actifs thématiques. L’objectif est de donner accès aux particuliers à des stratégies institutionnelles logées dans des ETF. La société, dirigée par son fondateur Maurits Pot et soutenue par plusieurs fintech et sociétés de gestion, lancera ses stratégies propriétaires au premier semestre 2023. La société pourra aussi accueillir des ETF conçus pour des sociétés de gestion externes. Tema a envisagé divers thématiques pour le lancement de ses futurs produits : la relocalisation, la biotechnologie, l’inclusion financière, les matières premières environnementales, les monopoles réglementés, la classe moyenne asiatique et les marques de consommation dominantes.Tema a annoncé parallèlement avoir reçu le soutien financier d’Index Ventures, Accel et Zinal Growth, des sociétés de capital-risque. La société bénéficie déjà de l’appui de Jade Gladstone, Jonathan Rubinstein (l’ancien directeur général de Bridgewater Associates), Martin Gilbert (fondateur d’Aberdeen Asset Management), Michael Spencer (fondateur d’Icap et Nex).

Laurence Marchal