Télévision : les chaînes privées veulent peser sur le débat sur les missions des chaînes publiques

"Dans un marché publicitaire télévisuel particulièrement concurrentiel, l'ACP demande enfin que les règles soient réaffirmées et ne puissent être contournées, notamment s'agissant de la publicité sur les applications digitales ou de l'interdiction de la publicité après 20h sur les chaînes publiques", souligne l'organisme, estimant que "ses propositions ne peuvent que conforter le rôle important de l'investissement public comme privé dans la création française".

(AOF) - L'Association des chaînes privées (ACP), regroupant TF1, M6, Altice (BFMTV etc.) et Canal+, a diffusé un communiqué pour relancer le débat sur les missions des chaînes publiques alors que celles-ci négocient actuellement leurs missions avec l'Etat actionnaire. Fondée en 2008, l'ACP « soutient sans ambiguïté le rôle du service public de la télévision ainsi que son niveau de financement actuel » mais « demande une clarification des règles pour que chacun puisse remplir au mieux ses missions dans un cadre de concurrence équilibrée ».

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.