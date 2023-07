Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformances: dévisse de -12%, retrace plancher à 138,6E information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 09:34









(CercleFinance.com) - Teleperformances dévisse de -12% vers 138,6E : les trimestriels sont lourdement sanctionnés.

Le résultat net stagne à 4,59 euros, contre 4,60 euros un an plus tôt mais les objectifs de ventes et de profits sont 'ajustés' à la baisse : autrement dit, c'est un double 'warning' qui précipite le titre sous le support des 145E du 7 juillet et qui le fait retracer son plancher long terme des 138,75E du 5 juin.

Le prochain objectif redevient le plancher des 135E du 27/12/2018 et le suivant 115E (plancher du 14 février 2018).





