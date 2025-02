Teleperformance : un exercice 2024 solide

(AOF) - Teleperformance a dévoilé un résultat net part du groupe de 807 millions d'euros contre 732 millions d'euros un an plus tôt. L'Ebitda courant ressort en 2024 à 1,53 milliard d'euros, contre 1,51 milliard en 2023 (pro forma), soit un taux de marge de 15% contre 14,9% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires atteint 10,28 milliards d'euros contre 10,13 milliards en 2023 (pro forma). L'endettement net s'est élevé à 3,89 milliards d'euros au 31 décembre 2024, en baisse par rapport au 31 décembre 2023 (4,55 milliards d'euros) grâce à la forte génération de cash-flow net disponible.

Le groupe prévoit une nouvelle année de croissance rentable en 2025. Il a lancé un nouveau programme d'investissements dans des partenariats dans l'IA avec un objectif de 100 millions d'euros en 2025 dans le cadre de sa stratégie de croissance visant à accélérer le développement de l'IA et à réinventer les services aux entreprises en solutions digitales.

Côté perspectives, Teleperformance vise une accélération de la croissance du chiffre d'affaires à données comparables comprise entre 3% et 5%, hors impact du non-renouvellement d'un contrat significatif dans l'activité de gestion de demande de visa qui s'élève à environ un point de croissance. En incluant cet impact, l'objectif de croissance à données comparables est compris entre 2% et 4%.

La société précise que la croissance sera surtout portée par le développement des activités au second semestre avec le démarrage attendu de nouveaux contrats.

Elle table sur une hausse du taux de marge de l'EBITA courant comprise entre 0 et + 10 points de base et vise le maintien d'une forte génération de cash-flow net disponible sur l'ensemble de l'année et la poursuite du désendettement.

Teleperformance annonce un dividende de 4,20 euros par action qui correspond à un taux de distribution de 48% en hausse par rapport à 2023 (38%). Il sera soumis à l'approbation des actionnaires à la prochaine assemblée annuelle du 22 mai 2025.

Points clés

- Leader mondial des solutions digitales intégrées, créé en 1978 ;

- Chiffre d’affaires de 8,2 Mds€ provenant de 2 branches : pour 86 %, les activités core services & Digital Integrated Business Services (relations clients, assistance technique, acquisition de clients, back-office en ressources humaines et comptabilité, conseil en processus métier dans l'analytique, les systèmes automatisés et l’intelligence artificielle) puis les « services spécialisés », mieux margés (interprétariat, gestion des demandes de visa, recouvrement de créances) ;

- Chiffre d’affaires réparti entre zones linguistiques : Espagne & Amérique latine pour 33 %, Asie-Pacifique pour 30 %, Europe & Afrique pour 30 %, et Inde & Moyen-Orient pour 7 % ;

- Modèle d’affaires « Cube » fondé sur 3 piliers : construction d’adjacences métiers, offre d’expertises industrielles approfondies et accélération de la croissance de géographies complémentaires.

Défis

- Agilité du modèle d’affaires :

- déploiement « High Touch-High Tech » combinant croissance interne et acquisitions au service d’une verticalisation par secteur et par marché,

- volontarisme dans le déploiement de nouveaux sites avec maintien de l’offre de

télétravail (70 % des effectifs)

- innovation : - déclinée en plateformes : structuration par le TAP (technologie, analyse des données, excellence des process) pour l’harmonisation de l'architecture des systèmes, déploiement de solutions expertes (expérience client omnicanal,

modèles prédictifs…) et plateforme Cloud Campus de gestion à distance de c centralisation des interactions avec les clients,

- axée sur l’intelligence artificielle avec + 3000 projets, dont certains avec GenAI ;

- Stratégie environnementale « Citoyens de la planète », visant la neutralité carbone en 2040 :

- réduction de 49 % d’ici 2026, vs 2019, des émissions carbone par employé,

- focalisée sur la réduction de l’empreinte carbone, générée aux 9/10 èmes par la consommation d’électricité et l’atténuation des risques météorologiques extrêmes, 40 % des collaborateurs travaillant en Inde, Mexique et Philippines,

- lancement d’emprunts verts ;

- Agilité financière : effet de levier inférieur à 1 et autofinancement libre de 448 M€ à fin juin.

Défis

- Impact positif sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel de la hausse du dollar (monnaie de compte de 45 % des revenus) face au monnaies philippine, brésilienne, argentine et à l’euro ;

- 2 sources de méfiance de la part des investisseurs : d’une part, la réponse stratégique à 2 risques majeurs -montée des délocalisations déflationnistes dans l’activité de centres d’appels et concurrence des solutions d’intelligence artificielle-, d’autre part, l’évolution de la gouvernance, Thomas Mackenbrock devant assister, dès le 1 er octobre, le directeur général en tant que directeur général délégué ;

- Intégration du néerlandais Majorel, n° 1 mondial des solutions digitales pour entreprise (objectif : hausse du bénéfice par action dès 2024, avant synergies estimées entre 100 et 150 M€ par an) ;

- Après une hausse de 1,7 % (28,2 % avec contribution de Majorel) des revenus et de 25,9 % du résultat net au 1 er semestre, objectif 2024 : croissance de de 2 à 4 % des revenus, marge opérationnelle de 15 à 15,1 % et levier de dette inférieur à 2 ;

- Objectif 2025 : chiffre d'affaires de 10 Mds € et taux de marge opérationnelle de 16 % ;

- Dividende record de 3,85 €.