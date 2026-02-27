Téléperformance : séquence portes de saloon 6/-9%
Le titre s'enfonce sous le plancher historique des 50E, testé sans relâche depuis le 13 février et menace le support oblique long terme qui passe vers 49,5E.
Sous cet ultime soutien, le dernier mouvement de balancier entre 50 et 54,6E laisse augurer d'un possible repli vers un nouveau plus bas absolu de 45,5E
|52,2200 EUR
|Euronext Paris
|-2,17%
