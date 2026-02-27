 Aller au contenu principal
Téléperformance : séquence portes de saloon 6/-9%
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 09:45

Téléperformance est victime d'une séquence portes de saloon avec une envolée de 6% suivi d'une rechute de -9%.
Le titre s'enfonce sous le plancher historique des 50E, testé sans relâche depuis le 13 février et menace le support oblique long terme qui passe vers 49,5E.
Sous cet ultime soutien, le dernier mouvement de balancier entre 50 et 54,6E laisse augurer d'un possible repli vers un nouveau plus bas absolu de 45,5E

Valeurs associées

TELEPERFORMANCE
52,2200 EUR Euronext Paris -2,17%
    A réserver aux cowboys du swing trading

