Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : rechute sous 114E, support en danger... information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 15:11









(CercleFinance.com) - Teleperformance rechute sur 114E, son plancher intraday du 18 août dernier.

Pour se rassurer un peu, une clôture au-dessus de 115E (plancher du 21 août) permettrait de tabler sur un rebond en 'W' sur ce palier crucial (ex-plancher du 6 février 2018), afin d'éviter le scénario d'une rupture brutale comme le 27 juillet dernier, en direction du 'gap' des 107,3E du 27 avril 2017.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -2.51%