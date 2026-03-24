Teleperformance plie de nouveau, Morgan Stanley dégrade à son tour
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 10:13
Morgan Stanley a abaissé à son tour ce mardi sa recommandation sur le titre Teleperformance, se disant inquiet des performances à court terme du spécialiste de l'externalisation de l'expérience-client, en dépit d'une valorisation qualifiée de "déprimée".
Dans une note parue dans la matinée, les analystes de la banque américaine indiquent avoir dégradé la valeur de "surpondérer" à "pondération en ligne" et abaissé leur objectif de cours à 53 euros contre 112 euros auparavant.
Ils esquissent un "mea culpa" sur le dossier, reconnaissant que la valorisation boursière du groupe n'a pas réussi à trouver de plancher, comme ils s'y attendaient, en dépit d'un flux de trésorerie résilient et du lancement de mesures de redistribution du capital prévoyant des rachats d'actions.
S'ajoutent à cela, de leur point de vue, des changements de gouvernance ainsi qu'un affaiblissement de l'activité susceptibles de renforcer le climat d'incertitude actuel.
Les rachats d'actions ne suffisent plus à rassurer
"Bien que nous ayons déjà reconnu l'incertitude pesant sur les perspectives financières à moyen terme dans le contexte du développement de l'IA et du plan de transformation de l'entreprise, nous pensions que l'allocation de capital représentait un levier de hausse pour le cours de l'action (via les rachats d'actions) et qu'une valorisation déprimée offrait un équilibre risque-rendement positif", rappelle la firme.
"Cependant, les changements de direction, la revue du portefeuille et la visibilité limitée sur l'allocation de capital accentuent l'incertitude commerciale et nous estimons donc qu'il est justifié de se tenir à l'écart du dossier pour le moment", poursuit MS.
D'après ses estimations, la croissance organique de l'entreprise, qui s'était nettement détériorée à la fin 2025, devrait ainsi demeurer négative sur les trois premiers mois de l'année.
Peu avant 10h00, l'action cédait plus de 2% à 48,5 euros, atteignant ainsi de nouveaux plus bas depuis la fin 2014, dans un indice SBF 120 en repli de 0,2%.
Citi avait déjà abaissé, hier, son conseil sur la valeur d'achat à neutre, avec un objectif de cours quasiment réduit de moitié, de 97 à 50 euros, anticipant une pression accrue sur les marges liée à l'intensification de la concurrence, ce qui avait conduit le titre à céder plus de 3,1% en fin de séance.
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