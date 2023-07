Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance: le débordement des 150E, un 'game changer'? information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 19:08









(CercleFinance.com) - Téléperformance grimpe au contact des 149E : le débordement des 150E (résistance oblique baissière moyen terme issue d'un zénith de 275E inscrit le 2 février) pourrait constituer un 'game changer'.



La dynamique s'inverserait alors et le franchissement des 162E (zénith de la mi-juin) validerait un double creux sur 138,5E puis 143E, avec un 1er objectif à 182E (ex-zénith du 2 mai).





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +3.37%