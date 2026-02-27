Téléperformance est en forte baisse (-4%) après la publication des résultats et des prévisions
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 11:36
Invest Securities estime pour sa part que les perspectives moyen terme laissent espérer un redressement de la trajectoire de résultats, mais les réalisations 2025 et surtout les guidances 2026 sont peu enthousiasmantes.
Le chiffre d'affaires est en baisse de 0,7% à 10 209 millions d'euros ce qui est cohérent avec les attentes du consensus (10 241 MEUR) selon Oddo BHF. L'analyste précise qu'à données comparables, l'activité progresse de 1,3% hors hyper inflation (consensus 1,1% ; estimation d'Oddo BHF 1,5%).
Oddo BHF souligne que pour le dernier trimestre, le chiffre d'affaires à données comparable recule donc de -0,6% (consensus 0.3%) en raison des Services Spécialisés (-10,9% ; 10%e) alors que le Core Service subit une moindre activité domestique et une progression de l'offshore ( 1% à ptcc ; consensus 2.1%e).
L'EBITA courant ressort à 1 485 millions d'euros, proche des attentes d'Oddo BHF (1 489 MEUR) et celles du consensus (1 481 MEUR) laissant apparaitre une marge de 14,6% (contre 14,4% estimé).
Au niveau de la génération de FCF, le groupe publie le chiffre de 901 MEUR avant éléments non récurrents (en ligne avec la guidance) et 870 MEUR après éléments non récurrents.
Oddo BHF estime également que pour 2026, le management évoque des objectifs sans réelle surprises avec : 1/ Une croissance organique comprise entre 0% et 2% (Oddo BHF retient 1.7% ; consensus 1.5%) avec un 1er trimestre qui sera plus faible, 2/ Une marge d'EBITA stable à environ 14.6% de sorte que l'EBITA en 2026 devrait être assez proche de 2025 (Oddo BHF retient déjà une quasi-stabilité à 1 502 MEUR ; 1465 MEUR pour le consensus).
Enfin, le FCF avant éléments non récurrents serait compris entre 800-850 millions d'euros en 2026, la baisse par rapport à 2025 étant liée à des effets devises.
Selon Deutsche Bank, les prévisions pour l'année à venir impliquent une nouvelle contraction significative du flux de trésorerie disponible : en tenant compte des coûts de trésorerie liés aux actions de restructuration, Deutsche Bank estime une croissance du flux de trésorerie disponible de -14 % en 2026.
"Au final, notre hypothèse de ROC 2026 est légèrement abaissé de 1,9% (-5,3% au niveau des BPA). Les résultats 2025 et les objectifs 2026 sont globalement cohérents avec les attentes, laissant toujours apparaitre une valorisation particulièrement faible (FCF Yield >25%)" rajoute Oddo BHF en conclusion de son étude.
Le groupe a annoncé d'autre part une évolution de sa gouvernance, avec les départs de Daniel Julien, fondateur et DG, et de Thomas Mackenbrock de leurs fonctions exécutives. Jorge Amar, qualifié d'expert de la transformation par l'IA est nommé au poste de Directeur Général.
Valeurs associées
|50,9400 EUR
|Euronext Paris
|-4,57%
