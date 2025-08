Teleperformance : dévisse de -18% vers 69,5E information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 11:02









(CercleFinance.com) - Les trimestriels douchent les espoir d'un redressement de l'activité de Teleperformance qui dévisse de -18% vers 69,5E (ex-plancher du 12 février 2016).

Le titre ouvre un gigantesque 'gap de rupture' sous 84,84E et pulvérise dès l'ouverture le support long terme crucial des 75,35E du 26 juin dernier.



Teleperformance semble bien parti pour retracer le plancher des 61E du 26 août 2015.







Valeurs associées TELEPERFORMANCE 70,3600 EUR Euronext Paris -17,92%