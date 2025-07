Teleperformance: contraction du RNPG, ajuste ses objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 18:05









Teleperformance enregistre un recul de 14,4 % de son résultat net part du groupe au premier semestre 2025, à 249 ME. Le résultat dilué par action s'établit à 4,19 E, contre 4,83 E un an plus tôt. Le cash-flow net disponible ressort en net repli à 259 ME, contre 448 ME au S1 2024, en raison d'une hausse de la fiscalité et d'investissements accrus, notamment dans l'IA.



Le chiffre d'affaires progresse de 1,5 % à données comparables, à 5 116 ME, soutenu par une accélération des core services (+3,5 % au T2). Les services spécialisés sont en retrait de 7 %, impactés par le non-renouvellement d'un contrat dans la gestion des visas.



L'EBITA courant atteint 697 ME, en repli de 0,9 %, soit une marge de 13,6 %. À change constant, celle-ci reste stable à 13,9 %. Les effets positifs de la montée en puissance de ZP et du plan de synergies n'ont pas suffi à compenser l'environnement de change défavorable.



Daniel Julien, directeur général, s'est dit confiant dans la capacité du groupe à créer un avantage concurrentiel grâce à sa stratégie ' Future Forward ' et à l'intégration croissante de l'intelligence artificielle.



Dans ce contexte, Teleperformance ajuste ses objectifs 2025 : la croissance organique est désormais attendue dans le bas de la fourchette initiale de +2 à +4 % (contre une fourchette de +2 % à +5 % précédemment), la marge d'EBITA courant est anticipée entre 15,0 % et 15,1 % à taux de change constants (contre environ 15,2 % auparavant), et la génération de cash-flow net est confirmée autour de 1 MdE hors éléments non récurrents.















