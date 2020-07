Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance-CA de €2,66 mds au S1, ajuste ses objectifs à moyen terme Reuters • 29/07/2020 à 18:17









29 juillet (Reuters) - TELEPERFORMANCE SE TEPRF.PA : * CA AU S1 EUR 2,66 MDS VERSUS EUR 2,56 MDS IL Y A UN AN * EBITA COURANT AU S1 EUR 253 MLNS VERSUS EUR 327 MLNS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 EUR 63 MLNS VERSUS EUR 145 MLNS IL Y A UN AN * CASH FLOW NET DISPOINBLE AU S1 EUR 192 MLNS VERSUS EUR 172 MLNS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET DILUÉ PAR ACTION AU S1 EUR 1,08 VERSUS EUR 2,49 IL Y A UN AN * PERSPECTIVES 2020 : LE GROUPE EST CONFIANT POUR RÉALISER UN S2 PLUS DYNAMIQUE * PERSPECTIVES 2020 : CROISSANCE DU CA ANNUEL DE L'ORDRE DE + 6 % À DONNÉES COMPARABLES * PERSPECTIVES 2020 : FORTE GÉNÉRATION DE CASH-FLOW * PERSPECTIVES 2020 : TAUX DE MARGE D'EBITA COURANT SUR CA D'AU MOINS 12,5% * CROISSANCE MOYENNE À DONNÉES COMPARABLES SUPÉRIEURE OU ÉGALE À + 6 % PAR AN SUR LA PÉRIODE 2020-2022 * AJUSTE SES OBJECTIFS À MOYEN TERME : CA D'ENVIRON 7 MILLIARDS D'EUROS EN 2022 * AJUSTE SES OBJECTIFS À MOYEN TERME : TAUX DE MARGE D'EBITA D'ENVIRON 14,5 % EN 2022 * ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE DES ACTIVITÉS EN JUIN, ANNONÇANT DES PERSPECTIVES SOLIDES AU S2 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur TEPRF.PA (Gdansk Newsroom)

