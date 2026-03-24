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Teleperformance : BlackRock au-dessus des 5% du capital
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 09:58

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont il assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Teleperformance .

Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5 238 591 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 8,75% du capital et 8,54% des droits de vote du groupe d'externalisation de la relation client.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Teleperformance hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

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