Teleperformance : -20% en 3 séances vers 77E information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - Teleperformance dévisse de -20% en 3 séances vers 77E et pulvérise le plancher de mi-décembre 2024 puis enfonce le 'plus bas' du 7 avril en intraday.

Le titre sort 'par le bas' d'un corridor 99/86E et rentre en 'terra incognita' avec un potentiel de repli de -13E, vers 73E.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 76,9800 EUR Euronext Paris -1,99%