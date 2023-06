Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telepeformance: une convention signée avec Goldman Sachs information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 12:05









(CercleFinance.com) - Teleperformance a annoncé vendredi soir que sa filiale américaine avait conclu avec la banque d'affaires Goldman Sachs une convention visant la mise en oeuvre d'un plan d'intéressement à long terme lancé en 2020.



Aux termes de cet accord, Goldman Sachs achètera au nom et pour le compte de Teleperformance 58.333 actions avant le 25 juin à un prix maximum d'achat par action ne pouvant excéder 170 euros.



Le spécialiste de l'externalisation client a par ailleurs annoncé ce matin avoir été doublement distingué par Amazon Web Services (AWS), la filiale 'cloud' d'Amazon.



Le groupe a en effet obtenu d'AWS le statut de partenaire de niveau avancé ('advanced tier services partner'), ainsi que le statut 'AWS Service Delivery Partner' qui distingue son expertise en matière de déploiement des solutions Amazon Connect.





