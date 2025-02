Telefónica vend sa filiale argentine pour 1,2 milliard d'euros à Telecom Argentina

( AFP / JOSEP LAGO )

Le géant espagnol des télécommunications Telefónica a annoncé lundi soir un accord pour vendre ses activités en Argentine pour près de 1,2 milliard d'euros à Telecom Argentina, entreprise contrôlée par le groupe de medias argentin Clarin.

"TLH Holdco, filiale à 100% de Telefónica, a vendu aujourd'hui la totalité des actions qu'elle détient dans Telefónica Móviles Argentina" au groupe "Telecom Argentina", a indiqué l'opérateur téléphonique dans un communiqué envoyé au gendarme boursier espagnol (CNMV).

"Le prix total pour 100% des actions transférées s'élève à 1,245 milliard de dollars américains", soit "environ 1,189 milliard d'euros", ajoute le groupe, qui précise que "la signature et la clôture de la transaction ont eu lieu simultanément aujourd'hui".

Pour se concrétiser, la cession de cette filiale à Telecom Argentina -groupe contrôlé par le géant des médias Clarin- doit recevoir l'aval des autorités de contrôle argentines, précise Telefonica.

Dans un communiqué distinct mis en ligne sur X, la présidence argentine a indiqué que cette cession allait être soumise au feu vert de l'autorité de la compétence du pays, qui sera chargée de "déterminer" si l'opération peut entraîner une situation de "monopole".

Cette cession pourrait en effet laisser "70% des services de télécommunications" argentins "entre les mains d'un seul groupe économique", insiste le gouvernement du président ultralibéral Javier Milei, qui prévient qu'il prendra le cas échéant "toutes les mesures pertinentes pour l'éviter".

Cette vente survient un peu plus d'un mois après la nomination surprise de Marc Murtra, ex-président de la société de conseil et de technologie Indra, à la tête de l'opérateur, en remplacement de José María Álvarez-Pallete, qui dirigeait le groupe depuis 2016.

Elle "s'inscrit dans le cadre de la politique de gestion du portefeuille d'actifs du Groupe Telefónica, et est alignée avec sa stratégie de réduire progressivement son exposition à l'Amérique hispanique", précise le géant espagnol dans son communiqué.

Telefonica a engagé voilà quelques années un important virage stratégique afin de se recentrer sur ses quatre principaux marchés (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et Brésil). Cette stratégie doit lui permettre de renforcer sa rentabilité et de réduire sa dette.

Dans ce cadre, le groupe a vendu récemment ses filiales au Guatemala et au Costa Rica et a conclu un accord pour céder sa branche colombienne. Selon le quotidien Expansion, la cession de l'ensemble de ses activités en Amérique latine pourrait lui rapporter entre 2,5 et 2,7 milliards d'euros.

Ces cessions surviennent après une période mouvementée chez Telefónica, depuis l'entrée surprise dans son capital du groupe saoudien STC, qui a acquis 9,9% de l'opérateur en septembre 2023.

Cette irruption a conduit l'État espagnol à revenir en mai 2024 au capital du groupe de télécommunications, considéré comme "stratégique" par l'exécutif en raison des services qu'il fournit à l'armée espagnole.

Le fonds public SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), qui avait quitté le capital de Telefónica en 1997, en a ainsi acquis 10%. Le groupe bancaire espagnol La Caixa a également porté sa participation dans Telefónica à 9,9%.