Telefonica prévoit plus de 5.000 licenciements en Espagne-syndicat

Telefonica TEF.MC envisage de licencier 5.040 personnes en Espagne dans le cadre d'une nouvelle stratégie de réduction des coûts, a déclaré lundi le syndicat UGT.

S'ils sont mis en œuvre, ces licenciements concerneront 41% des employés de l'unité Telefonica de Espana, 31% de Telefonica Moviles et 24% de Telefonica Soluciones - soit environ 20% du personnel de Telefonica en Espagne qui compte environ 25.000 personnes.

La direction du groupe doit rencontrer à nouveau les syndicats mardi pour présenter sa proposition de licenciements dans quatre autres unités nationales.

L'UGT ajoute avoir exigé que toute mesure adoptée soit structurée comme un processus strictement volontaire basé sur la retraite anticipée.

Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large des opérateurs télécoms européens, qui font face à la stagnation de leur activité et à des pressions pour réduire leur taille, alors que les investisseurs poussent à la consolidation dans tout le secteur.

Telefonica a supprimé environ 3.400 emplois l'année dernière, ce qui devrait lui permettre de réduire ses coûts de 285 millions d'euros par an à partir de 2025.

L'automatisation et le retrait de l'ancien réseau de cuivre permettent aux entreprises de télécommunications de fonctionner avec moins de personnel.

