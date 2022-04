TeleDiag fait le choix d’Intrasense à travers un contrat commercial au service de la téléradiologie

Pour recevoir l'information de INTRASENSE en temps réel, faites-en la demande à INTRASENSE@newcap.eu



Myrian® au service d’un réseau pionnier en téléradiologie



Créé en 2008, TeleDiag est un réseau indépendant qui a su s’imposer en devenant le premier acteur de téléradiologie en France. De nombreux radiologues experts libéraux et hospitaliers participent au réseau qui compte plus de 500 radiologues au service de plus de 200 établissements de santé partenaires répartis sur tout le territoire national.



En faisant le choix des applications d’imagerie d’Intrasense pour ses besoins de suivi oncologique, TeleDiag reconnait ainsi l’efficience et la pertinence de l’application XP-Onco de la suite Myrian®. A travers ce contrat, TeleDiag donne ainsi l’accès à ses radiologues aux outils standards de visualisation avancée de la plateforme Myrian® ainsi qu’aux outils spécifiques de l’application XP-Onco, pour un suivi précis de l’évolution des lésions et des pathologies en oncologie.