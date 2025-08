Tele2: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 15:20









(Zonebourse.com) - Tele2 prend plus de 2% à Stockholm, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS directement de 'vente' à 'achat', avec un objectif de cours remonté drastiquement de 102 à 186 couronnes suédoises.



'Tele2 affiche la plus forte croissance de l'EBITDAaL et de l'EFCF parmi les opérateurs télécoms avec une optionalité significative, tout en restant décoté par rapport à ses pairs de premier plan auxquels nous pensons qu'il appartient désormais', estime le broker.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.