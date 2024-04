Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tele2: bénéfice net de 0,8 milliard de couronnes information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - Tele2 a annoncé ce matin avoir réalisé un chiffre d'affaires de 7,15 milliards de couronnes suédoises au premier trimestre 2024, en croissance organique de 2% par rapport au premier trimestre de 2023. Le chiffre d'affaires des services aux utilisateurs finaux s'inscrit à 5,3 milliards de couronnes suédoises, en hausse organique de 4 %.



L'EBITDAaL sous-jacent ressort à 2,6 milliards de couronnes suédoises en hausse de 2 % en organique par rapport au 1er trimestre 2023. Le bénéfice après éléments financiers (EBT) est de 1 milliard de couronnes sur les trois mois écoulés.



Le bénéfice net d'exploitation total est de 0,8 milliard de couronnes et le bénéfice par action est de 1,20 SEK.



Les prévisions pour l'ensemble de l'année 2024 et les perspectives à moyen terme ont été réitérées.



Rappelons qu'iliad a conclu fin février 2024 un accord avec Kinnevik portant sur l'acquisition en numéraire d'environ 19,8% du capital de Tele2, pour environ 13 milliards de couronnes suédoises (environ 1,16 milliard d'euros).





