Telamon recrute une directrice pour la stratégie produits et le développement

La société de gestion immoblière Telamon a recruté Muriel Claude au poste de directrice marketing, communication, stratégie produits et corporate development. Elle est rattachée à Christophe Bouthors, président de Telamon, et est membre du comité de direction.

Muriel Claude travaillait précédemment pour Perial AM où elle était senior advisor. Elle a exercé des fonctions de direction stratégique, de structuration de véhicules d’investissement et de développement d’offres auprès d’acteurs tels que BNP Paribas, Tocqueville Finance, ExtendAM.

Chez Telamon, sa mission sera d’accompagner la société dans la poursuite de son développement stratégique, le renforcement de son positionnement et la structuration de ses offres d’investissement immobilières. Dans ses nouvelles fonctions, Muriel Claude aura notamment pour mission de définir et piloter la stratégie marketing et communication du groupe, structurer et faire évoluer la gamme de solutions d’investissement, et accompagner les projets de développement.

L'Agefi