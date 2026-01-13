Telamon muscle son comité de direction avec la nomination de Muriel Claude

(AOF) - La société d’investissement immobilier Telamon annonce la nomination de Muriel Claude au poste de directrice Marketing, Communication, Stratégie Produits et Corporate Development. Cette arrivée s’inscrit dans la volonté du groupe de renforcer son organisation afin d’accompagner la montée en puissance de ses expertises immobilières et de soutenir une croissance durable et structurée.

Dotée de 30 années d'expérience dans la finance, Muriel Claude a exercé des fonctions de direction stratégique au sein d'institutions bancaires, d'assureurs et de sociétés de gestion de premier plan, notamment BNP Paribas, Tocqueville Finance, ExtendAM, ainsi qu'en tant que Senior Advisor chez Atland et Perial AM. Elle s'est illustrée par la conception et le déploiement de solutions d'investissement innovantes, tant en gestion collective que privée, sur des actifs cotés et non cotés.

Rattachée à Christophe Bouthors, président de Telamon, et membre du Comité de Direction, elle aura pour mission de piloter la stratégie marketing et communication du groupe, de structurer et faire évoluer sa gamme de solutions d'investissement immobilier et d'accompagner les projets de corporate development, dans un contexte marqué par les enjeux de performance économique, d'aménagement des territoires et de transition environnementale.