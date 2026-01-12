 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Teizeild de Sanofi approuvé dans l'UE pour les patients atteints de diabète de type 1 de stade 2
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 07:06

Sanofi SA SASY.PA :

* TEIZEILD DE SANOFI APPROUVÉ DANS L'UE POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE DIABÈTE DE TYPE 1 DE STADE 2

Texte original nGNEbvdt3r Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
84,440 EUR Euronext Paris +1,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo du Nasdaq est affiché sur le site de la bourse du Nasdaq à New York
    Le rythme va s'accélérer sur les marchés
    information fournie par Reuters 12.01.2026 07:13 

    Après une brève accalmie liée aux fêtes de fin d'année, les marchés et l'actualité sont de retour sur le devant de la scène, et le rythme devrait encore s'accélérer. Des nouvelles concernant presque tous les grands thèmes de l'année sont attendues, de l'intelligence ... Lire la suite

  • EUTELSAT : Retour possible sur les supports
    EUTELSAT : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 12.01.2026 07:08 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • M6 : Peu de risque à moyen terme
    M6 : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 12.01.2026 07:07 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Attendre un test du support
    FDJ UNITED : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 12.01.2026 07:07 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank