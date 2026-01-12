information fournie par Reuters • 12/01/2026 à 07:06

Teizeild de Sanofi approuvé dans l'UE pour les patients atteints de diabète de type 1 de stade 2

Sanofi SA SASY.PA :

