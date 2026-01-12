Sanofi SA SASY.PA :
* TEIZEILD DE SANOFI APPROUVÉ DANS L'UE POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE DIABÈTE DE TYPE 1 DE STADE 2
Texte original nGNEbvdt3r Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
|84,440 EUR
|Euronext Paris
|+1,87%
