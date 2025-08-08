TechTarget Inc devrait afficher une perte de 6 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* TechTarget Inc TTGT.OQ TTGT.O devrait publier ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 septembre 2024

* La société basée à Newton dans le Massachusetts devrait déclarer un chiffre d'affaires de 58,472 millions de dollars, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour TechTarget Inc est une perte de 6 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 3 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs des services en ligne est également "Acheter"

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour TechTarget Inc est de 12,00 $, soit environ 46,1 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 6,47 $

8 août - Ce résumé a été généré par la machine le 8 août à 15:47 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)