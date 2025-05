Technologies de l'eau: Veolia annonce devenir seul propriétaire de WTS (ex-GE Water)

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant mondial des services environnementaux Veolia a annoncé mercredi l'achat pour 1,75 milliard de dollars (un peu plus de 1,5 milliard d'euros) des 30% de parts de WTS (Water Technologies and solutions, ex-GE Water) qui lui manquaient pour en être le seul propriétaire.

"Veolia a signé un accord avec CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) pour l'acquisition de sa participation de 30% dans Water Technologies and Solutions ("WTS"), permettant à Veolia d'en obtenir le contrôle à 100%", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Cet actif, qui propose des solutions aux clients industriels, était tombé dans l'escarcelle de Veolia à la suite de l'OPA menée sur son concurrent Suez.

Il représente aujourd'hui 60% de l'activité technologies de l'eau, une des nouvelles priorités de développement de Veolia avec les déchets dangereux et l'énergie locale, plus rentables que les "activités socles" du groupe (eau municipale, déchets solides, chauffage urbain, réseaux de froid).

WTS est également une illustration de la volonté de Veolia de s'internationaliser et de se renforcer dans des géographies comme l'Amérique du Nord: WTS, "c'est en gros 50% aux Etats-Unis, 50% en dehors des Etats Unis, un peu partout, sur tous les continents", a déclaré Mme Brachlianoff à l'AFP. "Ca nous renforce dans les technologies d'eau et ça nous renforce aussi à l'international", s'est-elle réjouie.

Le groupe a d'ailleurs annoncé une série de contrats dans les technologies de l'eau, pour 750 millions de dollars, dont 550 millions de dollars pour un contrat avec "un producteur de semi-conducteurs" du Midwest, dont le nom n'a pas été dévoilé.

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires du groupe a été stable à 11,5 milliards d'euros (-0,4%), en raison d'un effet de périmètre lié à la cession de la Sade, filiale spécialisée dans les travaux de génie civil et la construction ou la remise en état des réseaux d'eau et d'infrastructures, qui représentait un chiffre d'affaires conséquent, de plus d'un milliard d'euros.

A périmètre et change constants, le chiffre d'affaires grimpe de 3,9% à 11,5 milliards sur le trimestre, hors variation du prix de l'énergie, qui n'affectent pas la marge, souligne Mme Brachlianoff.

La rentabilité a progressé; l'Ebitda (bénéfice avant déduction des intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) ayant crû de 4,4% à 1,7 milliard d'euros (+5,5% à change et périmètre constants).

Le groupe maintient ses objectifs pour 2025, et notamment d'une croissance de l'Ebitda comprise entre 5 et 6% à périmètre et change constants, et d'une "croissance organique solide du chiffre d'affaires".