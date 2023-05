Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: résultat net trimestriel accru de 10% information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Technip Energies publie au titre du premier trimestre 2023 un résultat net ajusté de 80 millions d'euros, en croissance de 10%, ainsi qu'un EBIT récurrent ajusté stable à 107,3 millions, soit une marge améliorée d'un point à 7,6%.



Le chiffre d'affaires ajusté s'est établi à 1,41 milliard d'euros, en baisse de 13%, mais le groupe d'ingénierie pour la transition énergétique revendique un volume de prises de commandes largement supérieur au chiffre d'affaires pour son segment à marge élevée TPS.



Pointant un carnet de commandes pour TPS à des niveaux records, le groupe maintient ses objectifs pour l'ensemble de 2023, à savoir une marge d'EBIT récurrent entre 6,7 et 7,2%, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 5,7 et 6,2 milliards d'euros.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -2.01%