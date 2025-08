Technip Energies remporte un contrat pour une infrastructure d’exportation de GNL aux Etats-Unis

(AOF) - Technip Energies a remporté un contrat majeur d’ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) par Commonwealth LNG pour une infrastructure de gaz naturel liquéfié (GNL) d’une capacité de 9,5 Mtpa située à Cameron Parish, en Louisiane, aux États-Unis. Ce contrat porte sur la livraison de six trains de liquéfaction identiques intégrant la solution modulaire et standardisée de Technip Energies SnapLNG by T.EN. Aucun détail financier sur ce contrat n'a été divulgué.

L'attribution de ce contrat accordée par Commonwealth LNG pour leur projet d'infrastructure d'exportation de GNL fait suite à la réalisation avec succès par Technip Energies de l'étude d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED).

