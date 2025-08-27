Technip Energies remporte deux contrats en Indonésie

Technip Energies NV TE.PA :
* TECHNIP ENERGIES REMPORTE DEUX CONTRATS SIGNIFICATIFS D'INGÉNIERIE D'AVANT-PROJET DÉTAILLÉE POUR LE PROJET ABADI LNG D'INPEX EN INDONÉSIE
* LE PREMIER CONTRAT CONCERNE UNE UNITÉ FLOTTANTE DE PRODUCTION, STOCKAGE ET DÉCHARGEMENT (FPSO) POUR LE GAZ
* LE SECOND CONCERNE LES INFRASTRUCTURES À TERRE DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL)
(Rédaction de Gdansk)
