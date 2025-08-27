 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 750,50
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Technip Energies remporte deux contrats d’ingénierie
information fournie par AOF 27/08/2025 à 18:14

(AOF) - Technip Energies , en consortium avec JGC, a remporté deux contrats significatifs d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet Abadi LNG, situé dans le bloc de Masela, un développement majeur pour le secteur énergétique indonésien. Le premier contrat concerne une unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) pour le gaz, et le second concerne les infrastructures à terre de gaz naturel liquéfié (GNL). Les deux contrats seront exécutés dans le cadre d'un consortium avec JGC Corporation. Aucun détail financier sur ces contrats n'ont été divulgué.

Le premier contrat FEED porte sur un FPSO gazier pour le champ Abadi. Le FPSO assurera le traitement du gaz avant son transport, via un pipeline sous-marin, vers l'usine de liquéfaction à terre.

Le second contrat FEED porte sur la conception de deux trains de liquéfaction de GNL et des infrastructures associées, incluant une jetée, des installations de déchargement de matériaux et une base logistique. Le gaz en provenance du FPSO sera traité pour en retirer les impuretés avant sa liquéfaction, son stockage et son déchargement. Le CO2 capté sera réinjecté dans le réservoir.

Le projet Abadi LNG vise une production de 9,5 millions de tonnes de GNL par an, ainsi qu'un apport supplémentaire de 4,2 millions de mètres cubes par jour de gaz naturel pour l'approvisionnement domestique. Ce projet soutient les ambitions énergétiques de l'Indonésie et représentera plus de 10 % des importations de GNL du Japon.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
39,7400 EUR Euronext Paris +0,10%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le patron du Medef Patrick Martin, à Paris, le 30 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le Medef tance les décideurs politiques, et met un veto au retour de l'ISF
    information fournie par AFP 27.08.2025 18:50 

    Sautant d'un pied sur l'autre tel un sportif, avant d'entrer sur le court central de Roland-Garros pour son discours d'ouverture de la "REF" au son tonitruant de "Final Countdown", le président du Medef Patrick Martin a tancé mercredi les politiques qui ne savent ... Lire la suite

  • Technip Energies (Crédit: / Technip Energies)
    Technip Energies: signe deux contrats en Indonésie
    information fournie par Cercle Finance 27.08.2025 18:27 

    (Zonebourse.com) - Technip Energies a remporté deux contrats d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet Abadi LNG, situé dans le bloc de Masela en Indonésie. Le premier contrat concerne une unité flottante de production, stockage et déchargement ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage réitère ses perspectives annuelles
    information fournie par AOF 27.08.2025 18:23 

    (AOF) - Eiffage a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 d'où ressort un résultat net part du groupe de 308 millions d'euros en recul de 19,4% par rapport au premier semestre 2024, plombé par la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés en ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens acquiert Phasics
    information fournie par AOF 27.08.2025 18:15 

    (AOF) - Exosens a conclu un accord pour l'acquisition de Phasics, leader français des caméras basées sur l’analyse de front d’onde, et qui offre des solutions de métrologie et d’imagerie optiques de pointe, allant des capteurs de front d’onde autonomes aux bancs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank