Technip Energies remporte deux contrats d’ingénierie

(AOF) - Technip Energies , en consortium avec JGC, a remporté deux contrats significatifs d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet Abadi LNG, situé dans le bloc de Masela, un développement majeur pour le secteur énergétique indonésien. Le premier contrat concerne une unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) pour le gaz, et le second concerne les infrastructures à terre de gaz naturel liquéfié (GNL). Les deux contrats seront exécutés dans le cadre d'un consortium avec JGC Corporation. Aucun détail financier sur ces contrats n'ont été divulgué.

Le premier contrat FEED porte sur un FPSO gazier pour le champ Abadi. Le FPSO assurera le traitement du gaz avant son transport, via un pipeline sous-marin, vers l'usine de liquéfaction à terre.

Le second contrat FEED porte sur la conception de deux trains de liquéfaction de GNL et des infrastructures associées, incluant une jetée, des installations de déchargement de matériaux et une base logistique. Le gaz en provenance du FPSO sera traité pour en retirer les impuretés avant sa liquéfaction, son stockage et son déchargement. Le CO2 capté sera réinjecté dans le réservoir.

Le projet Abadi LNG vise une production de 9,5 millions de tonnes de GNL par an, ainsi qu'un apport supplémentaire de 4,2 millions de mètres cubes par jour de gaz naturel pour l'approvisionnement domestique. Ce projet soutient les ambitions énergétiques de l'Indonésie et représentera plus de 10 % des importations de GNL du Japon.

AOF - EN SAVOIR PLUS