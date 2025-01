Technip Energies: projet de captage du CO2 au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 09:26









(CercleFinance.com) - Technip Energies a annoncé jeudi avoir été sélectionné par l'allemand Uniper afin de réaliser l'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) d'une nouvelle centrale électrique à gaz avec captage du carbone située au Royaume-Uni.



Le groupe français a été chargé de fournir, avec l'aide de Balfour Beatty et de GE Vernova, les services visant à l'intégration de la centrale électrique à gaz à cycle combiné (CCGT) avec captage et stockage du carbone.



Au cours de cette première phase, Technip Energies utilisera sa solution de captage du carbone propriétaire 'Canopy by T.EN', elle-même basée sur la technologie de captage du CO2 'Cansolv' mise au point par Shell.



Le projet vise à relier l'installation, basée à Connah's Quay, aux infrastructures voisines de transport et de stockage du CO2, dans le cadre du 'cluster' Hynet situé dans le nord-ouest du Royaume-Uni.



Il s'agit de l'une des régions les plus industrialisées du pays, avec d'importantes sources d'émissions de CO2.



L'accord s'inscrit dans le cadre du programme britannique du captage et stockage du carbone (CCS) devant contribuer à l'objectif gouvernemental d'atteindre zéro émission nette d'ici à 2050.





