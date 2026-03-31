Technip Energies : le rebond sur 31,5E atteint les 20% en 7 séances
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 14:46
Le prochain objectif consistera à tester la base de l'ex-corridor sommital 39/41,6E, le suivant serait le comblement du "gap" des 39,92E du 9 octobre dernier.
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