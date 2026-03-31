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Technip Energies : le rebond sur 31,5E atteint les 20% en 7 séances
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 14:46

Technip Energies accélère à la hausse ( 20% en 7 séances) et se hisse vers 37,15E, non loin de la récente résistance des 37,6E du 26 février.
Le prochain objectif consistera à tester la base de l'ex-corridor sommital 39/41,6E, le suivant serait le comblement du "gap" des 39,92E du 9 octobre dernier.

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