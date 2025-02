Technip Energies: étend sa présence en Inde information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 12:36









(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce une expansion stratégique en Inde avec l'ouverture d'un bureau près d'Ahmedabad, à GIFT City, et l'inauguration d'un centre de recherche et d'innovation au sein de l'IITM Research Park à Chennai.



Le nouveau bureau, son quatrième centre en Inde, emploiera environ 300 personnes en 2025 et bénéficiera d'un écosystème favorable au développement économique local.



Le centre de recherche, son quatrième laboratoire mondial, se concentrera sur les énergies bas carbone et la décarbonation industrielle.



' L'Inde est une pierre angulaire de notre stratégie mondiale ', a déclaré Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies.





