Technip Energies dépasse ses prévisions de ventes en 2024

(AOF) - En 2024, le chiffre d’affaires de Technip Energies a progressé de 14% à 6,9 milliards d’euros. Il excède le haut de la fourchette de prévisions de 6,5 à 6,8 milliards d’euros. L'Ebitda récurrent s'élève à 608 millions d’euros, en progression de 13%. Le résultat net a augmenté passant de 294,1 millions d'euros à 390,3 millions d'euros, soit une progression de 33%.

"L'année 2024 a été marquée par d'importants succès commerciaux avec plus de 10 milliards d'euros de prises de commandes dans nos différents marchés, dont ceux du GNL et de la production d'électricité décarbonée. Ces commandes ont largement dépassé le chiffre d'affaires de nos deux segments d'activité, portant notre carnet de commandes a près de 20 milliards d'euros. Cela nous offre une excellente visibilité sur plusieurs années, et soutient notre trajectoire de bénéfices", a déclaré Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies.

Le conseil d'administration proposera lors de l'assemblée annuelle des actionnaires du 6 mai 2025 la distribution d'un dividende en espèces de 0,85 euro par action pour l'exercice 2024, soit une augmentation de 49%.

Technip réaffirme ses prévisions financières pour 2025. Le groupe cible toujours un chiffre d'affaires du segment Livraison de projet entre 5 et 5,4 milliards d'euros et une marge d'Ebitda d'environ 8%.

Le chiffre d'affaires du segment Technologies, produits et services (TPS) devrait se situer entre 2 et 2,2 milliards d'euros et la marge d'Ebitda à environ 13,5%.

Il anticipe des coûts corporate entre 50 et 60 millions d'euros.

