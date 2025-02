Technip Energies: BPA accru d'un tiers en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Technip Energies fait part d'un résultat par action (BPA) en hausse de 33% à 2,16 euros au titre de 2024, ainsi que d'un EBITDA récurrent en croissance de 13% à 608 millions d'euros, soit une marge en retrait de 0,1 point à 8,9%.



En hausse de 14%, le chiffre d'affaires du groupe de technologies pour l'énergie et la décarbonation a atteint 6,85 milliards d'euros, excédant ainsi le haut de la fourchette de prévisions qui allait de 6,5 à 6,8 milliards.



Revendiquant aussi des prises de commandes supérieures à 10 milliards d'euros pour la deuxième année consécutive, Technip Energies affiche un carnet de commandes proche de 20 milliards, offrant près de trois ans de visibilité.



'La solidité des résultats 2024 et la confiance quant aux perspectives de marché soutiennent une augmentation de 49% du dividende proposé, à 0,85 euro par action', ajoute la société, qui réaffirme en outre ses prévisions financières pour 2025.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 29,94 EUR Euronext Paris +10,48%