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Technip Energies : alerte sous 36,3E, gare à la cassure des 33E
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 15:47

Technip Energies casse le support des 36,5E puis enfonce la MM200 qui gravite vers 36,3E : le titre ébauche un double-top moyen terme sous 41,6E (les 11 septembre 2025 puis 9 avril 2026).

Gare à la cassure des 33E (support oblique moyen terme) puis 31,5E (plancher annuel) qui pourrait déboucher sur une correction vers 27E, ou 26E (correction standard de -38,2%).

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