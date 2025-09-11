Technip Energies : acquisition de Advanced Materials & Catalysts

(AOF) - Technip Energies a signé un accord définitif en vue d’acquérir l’activité Advanced Materials & Catalysts de la société Ecovyst, un leader mondial des catalyseurs de spécialité et des matériaux avancés, pour un prix de 556 millions de dollars, soit environ 475,5 millions d’euros. Cette opération stratégique va permettre de renforcer les capacités de Technip Energies dans le domaine des catalyseurs et va élargir son portefeuille technologique.

En outre, elle va accroître les revenus récurrents de son segment Technologie, produits et services (TPS) et elle sera immédiatement relutive en termes de résultats et de flux de trésorerie.

Les actifs rachetés par Technip Energies comprennent deux entités : Advanced Silicas, un fabricant et fournisseur de matériaux avancés et de catalyseurs à base de silice pour les marchés des plastiques, de la chimie et des applications industrielles. Il y a également Zeolyst International, une coentreprise détenue à 50/50 avec Shell Catalysts & Technologies, un fournisseur de premier plan de matériaux de catalyseurs à base de zéolites utilisés dans l'hydrocraquage, les carburants durables et d'autres usages.

