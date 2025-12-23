Technip Energies a reçu une commande de Commonwealth pour son usine de GNL aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 10:42
Cette commande porte sur les équipements nécessaires pour faciliter la construction accélérée et modulaire du projet Commonwealth LNG.
Cela comprend des achats auprès de leaders du secteur tels que Baker Hughes, pour six compresseurs à réfrigérant mixte entraînés par des turbines à gaz LM9000 ; Honeywell, pour la fourniture de six échangeurs de chaleur cryogéniques principaux ; et Solar Turbines, pour la fourniture de quatre turbines à gaz Titan 350.
Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : " Cette commande pour l'achat d'équipements critiques marque une nouvelle étape importante dans la progression du projet Commonwealth LNG vers sa décision finale d'investissement. Technip Energies continue de s'appuyer sur son leadership dans les solutions modulaires pour réaliser des projets qui transforment le paysage énergétique. "
Valeurs associées
|32,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,68%
A lire aussi
-
par Dan Peleschuk La Russie a lancé aux premières heures de la journée de mardi une vaste attaque aérienne contre l'Ukraine, notamment Kyiv et les infrastructures énergétiques de l'ouest du pays, faisant trois morts et provoquant d'importantes coupures de courant ... Lire la suite
-
Les commerçants de Bethléem, lieu de naissance de Jésus-Christ, espèrent une affluence de visiteurs pendant cette semaine de Noël après une longue période de crise causée par la guerre à Gaza. Le conflit a eu de lourdes conséquences sur cette ville en Cisjordanie ... Lire la suite
-
(AOF) - Arkema a dévoilé un projet de cession de certaines de ses activités de modifiants chocs et agents de mise en œuvre, des additifs utilisés dans la fabrication de profilés, tubes et emballages PVC ainsi que de plastiques techniques, au groupe indien Praana. ... Lire la suite
-
Des diplomates russes et américains ont eu récemment des entretiens destinés à supprimer les "motifs de friction" entre leurs deux pays, mais les principaux problèmes demeurent, a déclaré mardi Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer