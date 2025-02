Technip Energie : bondit de +10% vers 30E information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 10:31









(CercleFinance.com) - Technip Energie bondit de +10% vers 30E, inscrivant au passage un nouveau record absolu, bien au-delà des 28,86E du 12 février.

Le titre s'ouvre le chemin des 31,6E selon la règle du report d'amplitude.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 29,76 EUR Euronext Paris +9,82%