Technip Energie : +4%, inscrit un nouveau record à 36,1E information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 17:07









(CercleFinance.com) - Technip Energie grimpe de +4% et établit un nouveau record à 36,1E, comme le préfigurait une sorti du corridor 34/35E.

L'objectif suivant pourrait bien se situer vers 37E (dernière résistance oblique moyen terme).





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 35,8400 EUR Euronext Paris +3,29%