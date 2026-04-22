TE manque ses prévisions de recettes trimestrielles et annonce des hausses de prix en raison de la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street

* Déclare qu'il répercutera les coûts si la guerre se poursuit

* Les actions ont baissé de plus de 10%

* La croissance du segment industriel est stimulée par la demande des centres de données

(Remaniement du titre, mise à jour des actions, ajout de détails et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10) par Anshuman Tripathy

Le fabricant d'équipements électroniques TE Connectivity TEL.N n'a pas répondu aux attentes trimestrielles de Wall Street mercredi et a averti qu'il pourrait devoir répercuter la hausse des coûts des matières premières sur ses clients si le conflit au Moyen-Orient continue de perturber les chaînes d'approvisionnement.

Les actions de la société basée à Galway, en Irlande, qui fabrique des systèmes de connecteurs électriques pour les centres de données et les capteurs utilisés dans les véhicules, ont chuté de plus de 10 % dans les échanges du matin.

L'avertissement a été lancé alors que la hausse des coûts de transport, y compris les taux de fret, et les produits à base de pétrole tels que les résines ont augmenté la pression après la guerre en Iran, a déclaré le directeur général Terrence Curtin lors d'une interview accordée à l'agence Reuters.

« Nous devrons voir combien de temps ces impacts dureront, espérons qu'ils ne dureront pas longtemps, et à cet égard, nous devrons répercuter les prix pour protéger notre marge », a déclaré M. Curtin.

La hausse des prix des plastiques et des polymères , due aux perturbations des flux de pétrole et de produits pétrochimiques liées à la guerre au Moyen-Orient, a incité certaines entreprises à adopter des stratégies d'atténuation en matière de prix et d'autres opérations.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 4,74 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations de 4,76 milliards de dollars.

La société prévoit un bénéfice ajusté de 2,83 dollars par action pour le trimestre en cours, alors que les analystes s'attendaient à 2,80 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle a déclaré un bénéfice ajusté de 2,73 $ par action pour le trimestre clos le 27 mars, dépassant les estimations de 2,70 $.

Les ventes du segment des solutions industrielles au deuxième trimestre ont bondi de 27% en glissement annuel, grâce à la demande d'outils d'IA et d'infrastructures énergétiques telles que les réseaux, en particulier pour les centres de données gourmands en énergie, a déclaré M. Curtin.

«Malgré les meilleures perspectives globales, nous nous attendons à ce que les investisseurs expriment des inquiétudes sur le ralentissement de la croissance des réseaux de données numériques, ce qui pourrait entraîner une faiblesse des actions», ont déclaré les analystes de J.P.Morgan.