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TD Cowen relève son objectif de cours pour RXO en raison du renforcement des tendances en matière de prix
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** TD Cowen relève l'objectif de cours de la société de courtage en transport RXO RXO.N de 14 $ à 21 $ et maintient sa recommandation “conserver”

** Ce nouvel objectif de cours implique une baisse de 9,1% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** RXO a dépassé jeudi les estimations de chiffre d'affaires de Wall Street pour le premier trimestre grâce à une hausse des volumes de chargements partiels

** La société de courtage estime que les hausses tarifaires contractuelles devraient progressivement profiter aux résultats de l'entreprise au second semestre

** Les tendances d'avril montrent une nouvelle vigueur des prix, portée par une hausse du chiffre d'affaires par chargement, une amélioration de la marge brute par chargement et une part croissante des transactions au comptant, renforçant la dynamique pour le deuxième trimestre - TD Cowen

** Quatre des 20 courtiers attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, quatorze la note “conserver” et deux la note “vendre”; leur objectif de cours médian est de 21 $ - données compilées par LSEG

** Au dernier cours de clôture, l'action avait progressé de 82,8% depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/05/2026 à 12:07:22.

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