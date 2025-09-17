TD Cowen relève les prévisions d'Union Pacific sur la base des synergies de la fusion dans la région du bassin hydrographique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** TD Cowen augmente les prévisions pour Union Pacific UNP.N de 252 $ à 258 $; les nouvelles prévisions représentent une prime de 19,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Maintient la cote à "achat"

** La société de courtage estime que les synergies estimées par UNP dans le cadre de la fusion proposée avec Norfolk Southern dépendent de la conversion du fret routier à courte distance dans le bassin hydrographique du Mississippi

** TD Cowen ajoute que la région a longtemps été mal desservie par le rail en raison de la complexité des échanges et des obstacles au partage des revenus entre les transporteurs de l'Ouest et de l'Est

** TD Cowen note que son analyse des 4 000 voies du bassin hydrographique met en évidence une augmentation significative de la conversion des camions au rail, ce qui renforce les arguments en faveur de synergies de fusion plus fortes que prévu

** Les actions d'Union Pacific ont augmenté de près de 1 % à 218 $ dans les premiers échanges

** 17 des 29 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver"; leur prévision médiane est de 260 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la session, les actions ont baissé de 4,4 % depuis le début de l'année